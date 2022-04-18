Стало известно расписание матчей 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ на официальном сайте сообщила о расписании всех матчей 1/4 финала плей-офф сезона-2021/2022. Напомним, всего в плей-офф принимают участие восемь команд, которые были разбиты на 4 пары.
(1) ЦСКА — (8) «Нижний Новгород»
1-я игра — 22 апреля, 20:00 (мск) ЦСКА — «Нижний Новгород», в Москве
2-я игра — 24 апреля, 15:00 (мск) ЦСКА — «Нижний Новгород», в Москве
3-я игра — 27 апреля, 20:00 (мск) «Нижний Новгород» — ЦСКА, в Нижнем Новгороде
4-я игра — 29 апреля, 20:00 (мск) «Нижний Новгород» — ЦСКА, в Нижнем Новгороде.
5-я игра — 2 мая, 14:00 (мск) ЦСКА — «Нижний Новгород», в Москве.
(2) «Зенит» — (7) «Енисей»
1-я игра — 23 апреля, 14:00 (мск) «Зенит» — «Енисей», в Санкт-Петербурге
2-я игра — 25 апреля, 20:00 (мск) «Зенит» — «Енисей», в Санкт-Петербурге
3-я игра — 28 апреля, 16:00 (мск) «Енисей» — «Зенит», в Красноярске
4-я игра — 30 апреля, 14:00 (мск) «Енисей» — «Зенит», в Красноярске
5-я игра — 3 мая, 16:00 (мск) «Зенит» — «Енисей», в Санкт-Петербурге.
(3) УНИКС — (6) «Автодор»
1-я игра — 23 апреля, 18:00 (мск) УНИКС — «Автодор», в Казани
2-я игра — 25 апреля, 19:00 (мск) УНИКС — «Автодор», в Казани
3-я игра — 29 апреля, 19:00 (мск) «Автодор» — УНИКС, в Саратове
4-я игра — 30 апреля, 16:00 (мск) «Автодор» — УНИКС, в Саратове
5-я игра — 3 мая, 18:00 (мск) УНИКС — «Автодор», в Казани.
(4) «Локомотив-Кубань» — (5) « Парма»
1-я игра — 22 апреля, 19:30 (мск) «Локомотив-Кубань» — « Парма», в Краснодаре
2-я игра — 24 апреля, 17:00 (мск) «Локомотив-Кубань» — « Парма», в Краснодаре
3-я игра — 27 апреля, 18:00 (мск) « Парма» — «Локомотив-Кубань», в Перми
4-я игра — 29 апреля, 17:00 (мск) « Парма» — «Локомотив-Кубань», в Перми
5-я игра — 2 мая, 16:00 (мск) «Локомотив-Кубань» — « Парма», в Краснодаре.
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