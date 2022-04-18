Стало известно расписание матчей 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ на официальном сайте сообщила о расписании всех матчей 1/4 финала плей-офф сезона-2021/2022. Напомним, всего в плей-офф принимают участие восемь команд, которые были разбиты на 4 пары.



(1) ЦСКА — (8) «Нижний Новгород»

1-я игра — 22 апреля, 20:00 (мск) ЦСКА — «Нижний Новгород», в Москве

2-я игра — 24 апреля, 15:00 (мск) ЦСКА — «Нижний Новгород», в Москве

3-я игра — 27 апреля, 20:00 (мск) «Нижний Новгород» — ЦСКА, в Нижнем Новгороде

4-я игра — 29 апреля, 20:00 (мск) «Нижний Новгород» — ЦСКА, в Нижнем Новгороде.

5-я игра — 2 мая, 14:00 (мск) ЦСКА — «Нижний Новгород», в Москве.



(2) «Зенит» — (7) «Енисей»

1-я игра — 23 апреля, 14:00 (мск) «Зенит» — «Енисей», в Санкт-Петербурге

2-я игра — 25 апреля, 20:00 (мск) «Зенит» — «Енисей», в Санкт-Петербурге

3-я игра — 28 апреля, 16:00 (мск) «Енисей» — «Зенит», в Красноярске

4-я игра — 30 апреля, 14:00 (мск) «Енисей» — «Зенит», в Красноярске

5-я игра — 3 мая, 16:00 (мск) «Зенит» — «Енисей», в Санкт-Петербурге.



(3) УНИКС — (6) «Автодор»

1-я игра — 23 апреля, 18:00 (мск) УНИКС — «Автодор», в Казани

2-я игра — 25 апреля, 19:00 (мск) УНИКС — «Автодор», в Казани

3-я игра — 29 апреля, 19:00 (мск) «Автодор» — УНИКС, в Саратове

4-я игра — 30 апреля, 16:00 (мск) «Автодор» — УНИКС, в Саратове

5-я игра — 3 мая, 18:00 (мск) УНИКС — «Автодор», в Казани.



(4) «Локомотив-Кубань» — (5) « Парма»

1-я игра — 22 апреля, 19:30 (мск) «Локомотив-Кубань» — « Парма», в Краснодаре

2-я игра — 24 апреля, 17:00 (мск) «Локомотив-Кубань» — « Парма», в Краснодаре

3-я игра — 27 апреля, 18:00 (мск) « Парма» — «Локомотив-Кубань», в Перми

4-я игра — 29 апреля, 17:00 (мск) « Парма» — «Локомотив-Кубань», в Перми

5-я игра — 2 мая, 16:00 (мск) «Локомотив-Кубань» — « Парма», в Краснодаре.