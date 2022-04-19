«Даллас» сравнял счёт в серии с «Ютой» в плей-офф НБА

Завершился матч второго раунда плей-офф НБА между «Ютой Джаз» и «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 110:104.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джейлен Брансон, набравший 41 очко.
В составе хозяев гостей Донован Митчелл, набравший 34 очка.
Таким образом, «Даллас» сравнял счёт в серии (1:1).
Третий матч между командами состоится в Солт-Лейк-Сити в ночь с 21 на 22 апреля 2022 года.
Действующим победителем турнира является «Милуоки Бакс».
Все участники плей-офф НБА:
«Майами Хит» – «Атланта Хоукс»
«Бостон Селтикс» – «Бруклин Нетс»
«Милуоки Бакс» – «Чикаго Буллз»
«Филадельфия Сиксерс» – «Торонто Рэпторс»
«Финикс Санз» – «Нью-Орлеан Пеликанс»
«Мемфис Гриззлиз» – «Миннесота Тимбервулвз»
«Даллас Маверикс» – «Юта Джаз»
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Денвер Наггетс».
- 19 апреля 2022
-
06:03
-
05:24
- 18 апреля 2022
-
22:53
-
21:25
-
21:09
-
18:55
-
17:43
-
16:26
-
15:08
-
14:32
-
13:12
-
11:29
-
10:10
-
09:10
-
06:53
-
04:27
-
04:07
-
02:59
-
02:45
-
01:13
- 17 апреля 2022
-
23:02
-
22:03
-
21:03
-
19:44
-
18:33
-
17:27
-
16:36
-
14:45
-
14:06
-
13:38
-
12:47
-
12:07
-
11:36
-
10:30
-
09:28