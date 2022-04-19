«Даллас» сравнял счёт в серии с «Ютой» в плей-офф НБА

Завершился матч второго раунда плей-офф НБА между «Ютой Джаз» и «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 110:104.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джейлен Брансон, набравший 41 очко.



В составе хозяев гостей Донован Митчелл, набравший 34 очка.



Таким образом, «Даллас» сравнял счёт в серии (1:1).



Третий матч между командами состоится в Солт-Лейк-Сити в ночь с 21 на 22 апреля 2022 года.



Действующим победителем турнира является «Милуоки Бакс».



Все участники плей-офф НБА:



«Майами Хит» – «Атланта Хоукс»

«Бостон Селтикс» – «Бруклин Нетс»

«Милуоки Бакс» – «Чикаго Буллз»

«Филадельфия Сиксерс» – «Торонто Рэпторс»

«Финикс Санз» – «Нью-Орлеан Пеликанс»

«Мемфис Гриззлиз» – «Миннесота Тимбервулвз»

«Даллас Маверикс» – «Юта Джаз»

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Денвер Наггетс».