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«Даллас» сравнял счёт в серии с «Ютой» в плей-офф НБА

«Даллас» сравнял счёт в серии с «Ютой» в плей-офф НБА
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Завершился матч второго раунда плей-офф НБА между «Ютой Джаз» и «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 110:104.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джейлен Брансон, набравший 41 очко.

В составе хозяев гостей Донован Митчелл, набравший 34 очка.

Таким образом, «Даллас» сравнял счёт в серии (1:1).

Третий матч между командами состоится в Солт-Лейк-Сити в ночь с 21 на 22 апреля 2022 года.

Действующим победителем турнира является «Милуоки Бакс».

Все участники плей-офф НБА:

«Майами Хит» – «Атланта Хоукс»
«Бостон Селтикс» – «Бруклин Нетс»
«Милуоки Бакс» – «Чикаго Буллз»
«Филадельфия Сиксерс» – «Торонто Рэпторс»
«Финикс Санз» – «Нью-Орлеан Пеликанс»
«Мемфис Гриззлиз» – «Миннесота Тимбервулвз»
«Даллас Маверикс» – «Юта Джаз»
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Денвер Наггетс».

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
19 апреля 2022, вторник. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
110 : 104
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Даллас Маверикс: Брансон - 41, Клебер - 25, Динвидди - 17, Баллок - 11, Финни-Смит - 9, Бёрк - 3, Грин - 2, Пауэлл - 2, Браун, Дав. Бертанс, Дончич, Крисс, Марьянович, Нтиликина, Хардуэй-младший
Юта Джаз: Митчелл - 34, Богданович - 25, Кларксон - 21, О'Нил - 12, Гобер - 8, Уайтсайд - 2, Хаус - 2, Азубуике, Александер-Уолкер, Батлер, Гэй, Конли, Пэскелл, Форрест, Эрнангомес
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