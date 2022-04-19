Эмбиид раскрыл подробности разговора с главным тренером «Торонто» в конце матча

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид рассказал, о чём он поговорил с главным тренером «Торонто Рэпторз» Ником Нёрсом в концовке второго матча серии между командами (112:97).

«Я уважаю Нерса, он отличный тренер, многого добился. И все же я сказал ему, сказал с уважением, что ему пора перестать ныть по поводу судейства», – сказал Эмбиид на послематчевой пресс-конференции.

Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, который набрал 31 очко и сделал 11 подборов. Тобиас Харрис оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов.



Самым результативным в составе «Торонто» стал О Джи Ануноби, который записал в свой актив 26 очков. На счету Паскаля Сиакама дабл-дабл (20 очков и 10 подборов).



Таким образом, «Филадельфия» укрепила позиции в серии плей-офф НБА – 2-0. Следующий матч между командами состоится 21 апреля.