Бриджес обратился к Смарту после того, как тот завоевал награду лучшему защитнику НБА

Лёгкий форвард «Финикс Санз» Микал Бриджес поздравил игрока «Бостон Селтикс» Маркуса Смарта с получением награды лучшему защитнику НБА (DPOY).

«Поздравляю Маркуса Смарта! Рад, что они наконец начали понимать, как это непросто каждый вечер защищаться против всех этих монстров! Полностью заслуженно… Благодарен всем, кто сделал выбор в мою пользу, все будет хорошо. Я рад уже и тому, что вошел в число претендентов» — написал Бриджес в своих социальных сетях.

Смарт получил 257 очков (и 37 первых мест) в голосовании 100 журналистов. Второе место занял как раз Бриджес (202 очка, 22 первых места), а третье – центровой Руди Гобер из «Юты» (136 очков, 12 первых мест). На четвертом месте расположился центровой «Майами» Бэм Адебайо (128 очков, 13 первых мест), а на пятом форвард «Мемфиса» Джарен Джексон (99 очков, 10 первых мест).