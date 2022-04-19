Трэйси Макгрэди: в составе «Лейкерс» Ламело Болл может стать лицом НБА

Член Зала славы Трэйси Макгрэди высказал мнение о том, что Ламело Болл может стать лицом НБА, если окажется в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Если Ламело Болл окажется в «Лейкерс, то он может стать лицом лиги, потому что он просто создан для «Лейкерс». По характеру, по типажу он создан для этого. Считаю, что он может стать лицом лиги», — приводит слова Макгрэди Fadeaway World.

Напомним, в этом сезоне Болл стал самым молодым баскетболистом за последние 40 лет, которому покорилась статистическая линия 25-15-10 (как минимум 25 очков, 15 подборов и 12 передач) в матче НБА.



В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Болл принял участие в 71 матчах, в которых в среднем набирал 19,9 очка, отдавал 7,5 передачь и совершал 6,6 подбора.