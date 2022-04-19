Менеджер «Оклахомы» назвал команду с лучшим составом в НБА
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Генеральный менеджер «Оклахомы» Сэм Прести высказал мнение о том, что «Лос-Анджелес Клипперс» обладает лучшим составом в лиге и в здоровом виде являются главным претендентом на чемпионство в НБА.
«У «Клипперс» лучший состав в НБА. Вероятно, они выиграют титул, несколько титулов», — приводит слова Прести Fadeaway World.
Напомним, что лидер «Клипперс» Кавай Леонард полностью пропустил текущий сезон. А звёздный форвард Пол Джордж из-за травмы локтя не смог принять участие во многих играх. В итоге команда из Лос-Анджелеса по итогам регулярного чемпионата заняла восьмое место, вышла в стадию плей-ин, где уступила в двух матчах и не смогла пробиться в плей-офф.
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