«Барселона» победила «Баварию» в первом матче 1/4 финала Евролиги
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Завершился первый матч четвертьфинала Евролиги, в котором «Барселона» принимала мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась со счётом 77:67 (20:22, 23:11, 19:18, 15:16) в пользу подопечных литовского специалиста Шарунаса Ясикявичюса.
Самым результативным в составе победителей стал американский центровой Брэндон Дэвис, записавший на свой счёт 19 очков. У «Баварии» лучшую результативность продемонстрировал лёгкий форвард Владимир Лучич. В его активе 20 очков.
Следующий матч серии вновь состоится в Барселоне. Встреча пройдёт 21 апреля и начнётся в 21:00 по московскому времени.
Ранее в другом четвертьфинальном матче Евролиги «Анадолу Эфес» на выезде обыграл «Милан» — 64:48.
Евролига. 1/4 финала. 1-й матч
19 апреля 2022, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
77 : 67
Бавария
Мюнхен, Германия
Барселона: Абринес, Дэвис, Йокубайтис, Калатес, Курич, Лапровиттола, Мартинес, Миротич, Хэйс, Шанлы, Шмитс, Экзам
Бавария: Джедович, Джордж, Лучич, Обст, Рабит, Радошевич, Томас, Уэйлер-Бэбб, Хантер, Хиллиард, Шишко, Ярамаз
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