«Мемфис» сравнял счёт в серии с «Миннесотой»

Завершился второй матч плей-офф НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Мемфисе на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой хозяев со счётом 124:96.
Самым результативным в составе проигравших стал Энтони Эдвардс, который набрал 20 очков. Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов.
Самым результативным в составе «Мемфиса» стал Джа Морант, который записал в свой актив 23 очка и 10 передач.
Таким образом, «Мемфис» сравнял счёт в серии плей-офф НБА – 1:1. Следующий матч между командами состоится 22 апреля.
Напомним, в рамках регулярного чемпионата НБА «Мемфис» занял второе место в Западной конференции, пропустив перед собой «Финикс Санз». «Миннесота», в свою очередь, финишировала на седьмом месте в регулярке и пробилась в раунд плей-офф через плей-ин.
- 20 апреля 2022
-
06:18
-
05:58
-
05:37
- 19 апреля 2022
-
23:57
-
22:22
-
21:54
-
21:09
-
19:56
-
18:13
-
17:44
-
16:52
-
15:58
-
14:58
-
12:54
-
11:56
-
11:23
-
09:43
-
07:46
-
06:03
-
05:24
- 18 апреля 2022
-
22:53
-
21:25
-
21:09
-
18:55
-
17:43
-
16:26
-
15:08
-
14:32
-
13:12
-
11:29
-
10:10
-
09:10
-
06:53
-
04:27
-
04:07