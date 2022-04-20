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«Мемфис» сравнял счёт в серии с «Миннесотой»

«Мемфис» сравнял счёт в серии с «Миннесотой»
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Завершился второй матч плей-офф НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Мемфисе на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой хозяев со счётом 124:96.

Самым результативным в составе проигравших стал Энтони Эдвардс, который набрал 20 очков. Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов.

Самым результативным в составе «Мемфиса» стал Джа Морант, который записал в свой актив 23 очка и 10 передач.

Таким образом, «Мемфис» сравнял счёт в серии плей-офф НБА – 1:1. Следующий матч между командами состоится 22 апреля.

Напомним, в рамках регулярного чемпионата НБА «Мемфис» занял второе место в Западной конференции, пропустив перед собой «Финикс Санз». «Миннесота», в свою очередь, финишировала на седьмом месте в регулярке и пробилась в раунд плей-офф через плей-ин.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
20 апреля 2022, среда. 03:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
124 : 96
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Мемфис Гриззлиз: Морант - 23, Бейн - 16, Джексон - 16, Кларк - 13, Тиллман - 13, Уильямс - 13, Джонс - 10, Брукс - 9, Мелтон - 7, Андерсон - 2, Калвер - 2, Адамс, Альдама, Кончар, Тийе
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 20, Таунс - 15, Принс - 12, Рид - 12, Расселл - 11, Бисли - 7, Беверли - 6, Ноуэлл - 6, Маклафлин - 4, Макдэниелс - 2, Вандербилт - 1, Больмаро, Лейман, Монро, Окоги
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