«Мемфис» сравнял счёт в серии с «Миннесотой»

Завершился второй матч плей-офф НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Мемфисе на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой хозяев со счётом 124:96.



Самым результативным в составе проигравших стал Энтони Эдвардс, который набрал 20 очков. Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов.



Самым результативным в составе «Мемфиса» стал Джа Морант, который записал в свой актив 23 очка и 10 передач.



Таким образом, «Мемфис» сравнял счёт в серии плей-офф НБА – 1:1. Следующий матч между командами состоится 22 апреля.



Напомним, в рамках регулярного чемпионата НБА «Мемфис» занял второе место в Западной конференции, пропустив перед собой «Финикс Санз». «Миннесота», в свою очередь, финишировала на седьмом месте в регулярке и пробилась в раунд плей-офф через плей-ин.