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Макгрэди: дуэт Леброн Джеймс — Дуэйн Уэйд уступает дуэту Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга

Макгрэди: дуэт Леброн Джеймс — Дуэйн Уэйд уступает дуэту Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга
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Член Зала славы Трэйси Макгрэди высказал мнение, что дуэт игроков «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга превосходит по мастерству такой дуэт, как Леброн ДжеймсДуэйн Уэйд.

«Нет другого дуэта, который мог бы сравниться с Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом. Даже если посмотреть на Леброна и Уэйда с точки зрения их навыков, они всё равно уступят этим парням», — сказал Макгрэди в эфире Club Shay Shay.

Ранее форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался об инциденте с Ирвингом во время матча серии плей-офф с «Бостон Селтикс» (114:115). Напомним, Кайри показал средний палец и выкрикнул оскорбление одному из болельщиков, за что впоследствии был оштрафован Национальной баскетбольной ассоциацией.

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