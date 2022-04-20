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Дюрант объяснил причину конфликта Ирвинга с болельщиками «Бостона»

Дюрант объяснил причину конфликта Ирвинга с болельщиками «Бостона»
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался об инциденте с товарищем по команде Кайри Ирвингом. Во время матча серии плей-офф с клубом «Бостон Селтикс» (114:115) Кайри показал средний палец и выкрикнул оскорбление одному из болельщиков.

«В основе всего этого лежит любовь. Ведь они когда-то любили его, испытывали эмоции, приходя на матчи и наблюдая за тем, как он играет. Поэтому, когда у них это отняли, у многих могло возникнуть ощущение, что какая-то часть их самих тоже ушла», — приводит слова Дюранта обозреватель Джаред Вайс в своём «твиттере».

Напомним, впоследствии НБА приняла решение оштрафовать Кайри. По решению лиги игрок должен будет заплатить штраф в размере $ 50 000.

Ирвинг выступал за «Бостон» с 2017 по 2019 год.

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