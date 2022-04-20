Трей Янг установил личный антирекорд в матче с «Майами»

Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг допустил 10 потерь в матче с «Майами Хит» (105:115). Это его личный антирекорд.
Стоит отметить, что в первом матче серии с «Хит» баскетболист реализовал один из 12 бросков с игры и ноль из семи из-за дуги. Это его худшие бросковые показатели за карьеру.
Самый значительный вклад в победу «Майами» внёс форвард Джимми Батлер, набравший 45 очков и совершивший пять подборов и пять передач. В составе «Атланты» лучшую результативность продемонстрировал сербский защитник Богдан Богданович, набравший 29 очков, четыре подбора и три передачи. Дабл-даблом отметился Джон Коллинз. У него 13 очков и 10 подборов.
Счёт в серии стал 2-0. Третий матч пройдёт на «Стэйт Фарм-Арене» в Атланте (США) в ночь на субботу, 23 апреля. Начало встречи – в 2:00 мск.
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