«Идёшь в комнату детей, а там никого нет». Шакил О'Нил рассказал о своей депрессии
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Легендарный баскетболист Шакил О'Нил рассказал о тяжёлом периоде в своей жизни, когда он развёлся с женой.
«Я знаю, что тогда очень сильно облажался… Я потерялся. Дом площадью 76 000 квадратных футов один на один… Без детей… Ты идёшь в их комнату, а там никого нет.
У меня была идеальная ситуация. У меня была отличная жена, у нас продолжали появляться дети. У меня было всё… Я не оправдываюсь, я знаю, что напортачил.
Я не любил использовать слово на букву Д (депрессия), пока и сам не столкнулся с этим… Я был потерян. Дом площадью 76 000 квадратных футов, и я один, потерян. Нет детей, идёшь в спортзал, там никто не играет, идёшь в комнату своих детей, а там тоже никого», — приводит слова О'Нила Marca
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