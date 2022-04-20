Дончич высказался по поводу возможного участия в третьем матче серии с «Ютой»

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич рассказал, собирается ли он принимать участие в третьем матче серии с «Ютой Джаз».

«Не знаю, буду ли я готов на сто процентов. Думаю, этого сложно добиться прямо сейчас. Но я готов выйти на площадку, если не будет риска усугубить травму», — приводит слова Дончича ESPN.

Напомним, третий матч между командами состоится в Солт-Лейк-Сити в ночь с 21 на 22 апреля мск.

Во второй игре, которая состоялась в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр», победу одержали хозяева со счётом 110:104. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джейлен Брансон, набравший 41 очко. В составе гостей отличился Донован Митчелл, на счету которого 34 очка.