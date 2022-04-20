«Олимпиакос» уверенно обыграл «Монако» в первом матче 1/4 финала Евролиги

Завершился первый матч 1/4 финала Евролиги, в ходе которого встречались «Олимпиакос» и «Монако». Игра проходила на стадионе «Пис энд Френдшип Стадиум» и завершилась победой хозяев со счётом 71:54.

Cамыми результативными игроками в составе греческой команды стали Шакилл Маккиссик и Георгиос Принтезис — у обоих по 12 очков. В составе «Монако» отличились Майк Джеймс и Донта Холл — по 10 очков.

Гости хорошо провели первую четверть, обеспечив себе преимущество в семь очков, однако уже к большому перерыву греческий коллектив вышел вперёд. Во второй половине встречи хозяева только наращивали отрыв по счёту и в конечном итоге победили с разницей в 17 очков.

Следующий матч серии также состоится в Греции 22 апреля.