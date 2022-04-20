«Олимпиакос» уверенно обыграл «Монако» в первом матче 1/4 финала Евролиги
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Завершился первый матч 1/4 финала Евролиги, в ходе которого встречались «Олимпиакос» и «Монако». Игра проходила на стадионе «Пис энд Френдшип Стадиум» и завершилась победой хозяев со счётом 71:54.
Cамыми результативными игроками в составе греческой команды стали Шакилл Маккиссик и Георгиос Принтезис — у обоих по 12 очков. В составе «Монако» отличились Майк Джеймс и Донта Холл — по 10 очков.
Гости хорошо провели первую четверть, обеспечив себе преимущество в семь очков, однако уже к большому перерыву греческий коллектив вышел вперёд. Во второй половине встречи хозяева только наращивали отрыв по счёту и в конечном итоге победили с разницей в 17 очков.
Следующий матч серии также состоится в Греции 22 апреля.
Евролига. 1/4 финала. 1-й матч
20 апреля 2022, среда. 21:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
71 : 54
Монако
Монако, Монако
Олимпиакос: Везенков, Дорси, Жан-Шарль, Ларенцакис, Лунцис, Маккиссик, Папаниколау, Принтезис, Слукас, Уолкап, Фалль, Эйси
Монако: Анджушич, Бутсиэль, Бэйкон, Вестерманн, Джеймс, Диалло, Ли, Мотеюнас, Мотум, Томас, Уаттара, Холл
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