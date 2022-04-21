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«Реал» обыграл «Маккаби» в Евролиге

«Реал» обыграл «Маккаби» в Евролиге
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Испанский «Реал Мадрид» на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» обыграл «Маккаби» из Тель-Авива в первом матче четвертьфинала Евролиги со счётом 84:74.

Самым результативным игроком в составе хозяев стал Фабьен Козёр, который записал в свой актив 20 очков. У израильской команды отличился Скотти Уилбекин, который также набрал 20 очков.

Хозяева паркета уже в первой четверти обеспечили себе преимущество в счёте и в течение всего матча постепенно увеличивали свой отрыв, который в конце игры составил 10 очков.

Следующая игра серии состоится 22 апреля в Мадриде.

Напомним, что параллельно встречались «Олимпиакос» и «Монако». Победу в этой игре также одержали хозяева площадки — 71:54.

Евролига. 1/4 финала. 1-й матч
20 апреля 2022, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
84 : 74
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Реал Мадрид: Козёр - 20, Ябуселе - 15, Фернандес - 12, Уильямс-Госс - 11, Ханга - 11, Абальде - 6, Тавареш - 4, Рэндольф - 3, Пуарье - 2, Льюль, Нуньес, Тэйлор
Маккаби Тель-Авив: Уилбекин - 20, Соркин - 12, Нанналли - 11, Рейнольдс - 10, ДиБартоломео - 5, Калояро - 5, Эванс - 5, Деррик Уильямс - 2, Жижич - 2, Томас - 2, Зив, Коэн
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