«Реал» обыграл «Маккаби» в Евролиге

Испанский «Реал Мадрид» на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» обыграл «Маккаби» из Тель-Авива в первом матче четвертьфинала Евролиги со счётом 84:74.

Самым результативным игроком в составе хозяев стал Фабьен Козёр, который записал в свой актив 20 очков. У израильской команды отличился Скотти Уилбекин, который также набрал 20 очков.

Хозяева паркета уже в первой четверти обеспечили себе преимущество в счёте и в течение всего матча постепенно увеличивали свой отрыв, который в конце игры составил 10 очков.

Следующая игра серии состоится 22 апреля в Мадриде.

Напомним, что параллельно встречались «Олимпиакос» и «Монако». Победу в этой игре также одержали хозяева площадки — 71:54.