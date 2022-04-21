«Реал» обыграл «Маккаби» в Евролиге
Поделиться
Испанский «Реал Мадрид» на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» обыграл «Маккаби» из Тель-Авива в первом матче четвертьфинала Евролиги со счётом 84:74.
Самым результативным игроком в составе хозяев стал Фабьен Козёр, который записал в свой актив 20 очков. У израильской команды отличился Скотти Уилбекин, который также набрал 20 очков.
Хозяева паркета уже в первой четверти обеспечили себе преимущество в счёте и в течение всего матча постепенно увеличивали свой отрыв, который в конце игры составил 10 очков.
Следующая игра серии состоится 22 апреля в Мадриде.
Напомним, что параллельно встречались «Олимпиакос» и «Монако». Победу в этой игре также одержали хозяева площадки — 71:54.
Евролига. 1/4 финала. 1-й матч
20 апреля 2022, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
84 : 74
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Реал Мадрид: Козёр - 20, Ябуселе - 15, Фернандес - 12, Уильямс-Госс - 11, Ханга - 11, Абальде - 6, Тавареш - 4, Рэндольф - 3, Пуарье - 2, Льюль, Нуньес, Тэйлор
Маккаби Тель-Авив: Уилбекин - 20, Соркин - 12, Нанналли - 11, Рейнольдс - 10, ДиБартоломео - 5, Калояро - 5, Эванс - 5, Деррик Уильямс - 2, Жижич - 2, Томас - 2, Зив, Коэн
Комментарии
- 21 апреля 2022
-
00:15
- 20 апреля 2022
-
22:48
-
22:24
-
21:09
-
19:43
-
18:50
-
17:54
-
15:48
-
14:25
-
13:29
-
12:18
-
11:18
-
10:40
-
10:05
-
09:02
-
08:53
-
06:41
-
06:18
-
05:58
-
05:37
- 19 апреля 2022
-
23:57
-
22:22
-
21:54
-
21:09
-
19:56
-
18:13
-
17:44
-
16:52
-
15:58
-
14:58
-
12:54
-
11:56
-
11:23
-
09:43
-
07:46
Партнерский контент