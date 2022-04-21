Адетокунбо установил рекорд «Милуоки» по очкам в плей-офф

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо превзошёл легендарного Карима Абдул-Джаббара по очкам в плей-офф и установил тем самым рекорд франшизы. Теперь на его счету 1715 очков.

Последние очки плей-офф Карима были набраны в Финале НБА 1974 года.

Напомним, сегодня «Милуоки Бакс» принимал «Чикаго Буллз» во втором матче серии. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 93:86.

Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 27 очков, 15 подборов и 3 передач. Наиболее результативным в составе «Чикаго» стал черногорский центровой Никола Вучевич, также оформивший дабл-дабл из 24 очков, 17 подборов и 3 передач. Ещё одним дабл-даблом в этой игре отметился защитник «Буллз» Зак Лавин – 18 очков, 10 подборов и 3 передачи.

Следующий матч между командами пройдёт также в Милуоки в ночь на субботу, 23 апреля. Начало – в 4:30 мск.