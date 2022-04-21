Источник: Бен Симмонс имеет хорошие шансы на участие в четвёртом матче с «Бостоном»
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс, скорее всего, примет участие в четвёртом матче серии с «Бостон Селтикс», сообщает ESPN.
Четвёртый матч состоится в понедельник, 25 апреля. На данный момент не исключён выход Симмонса и в третьей встрече в субботу, но этот вариант называется менее вероятным.
Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические трудности, а также проблемы со спиной. В феврале его обменяли из «Филадельфии Сиксерс» в «Бруклин Нетс».
Напомним, сегодня «Бостон» принимал «Бруклин» во втором матче 1/4 финала Восточной конференции. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 114:107, благодаря чему игроки «Селтикс» повели в серии – 2-0.
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