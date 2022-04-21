Обрадович объявил о готовности уйти в отставку после вылета «Партизана» из Еврокубка

Главный тренер «Партизана» Желько Обрадович объявил, что готов покинуть свой пост после поражения от «Бурсаспора» в 1/8 финала Еврокубка (95:103 ОТ).
«Я беру на себя ответственность за всё, что произошло во время игры. Это логично, потому что у меня есть опыт, так что я ответственен за это поражение. Это одно из самых тяжёлых поражений в моей карьере. В сезоне всё было прекрасно, кроме финала Кубка Сербии с «Црвеной Звездой». Я знаю, как много в эту команду вкладывают президент клуба, спортивный директор, персонал и игроки.
Когда я зашёл в раздевалку, то не знал, что сказать. Не думал, что всё может закончиться так. У нас остаётся плей-офф Адриатической лиги. Так что стоит извлечь уроки и готовиться к матчам.
Я пришёл в «Партизан» на три года, но если клуб недоволен моей работой, то я уйду, без проблем. Тяжело, но это жизнь. Если дело во мне, то я готов покинуть клуб», — приводит слова Желько Обрадовича Mozzart Sport.
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