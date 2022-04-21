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Чарания: Симмонс планирует выступить в четвёртом матче с «Бостоном»

Чарания: Симмонс планирует выступить в четвёртом матче с «Бостоном»
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс планирует выступить в четвёртом матче серии с «Бостон Селтикс», сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Четвёртый матч состоится в понедельник, 25 апреля.

Напомним, накануне «Бостон» принимал «Бруклин» во втором матче 1/4 финала Восточной конференции. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 114:107, благодаря чему игроки «Селтикс» повели в серии – 2-0.

Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические трудности, а также проблемы со спиной. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставлял «Филадельфии Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку.

В феврале «Бруклин» обменял защитника Джеймса Хардена и тяжёлого форварда Пола Миллсэпа в «Филадельфию» на Симмонса и Сета Карри, а также центрового Андре Драммонда.

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