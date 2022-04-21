«Бавария» сравняла счёт в серии 1/4 финала Евролиги с «Барселоной»

Завершился второй матч серии 1/4 финала Евролиги, в котором встречались испанская «Барселона» и немецкая «Бавария». Игра проходила на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой гостей со счётом 90:75 (23:18, 25:17, 19:21, 23:19)…



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дешон Томас, набравший 25 очков. В составе хозяев паркета по 16 очков на свой счёт записали Никола Миротич и Николас Лапровиттола.



Таким образом, «Бавария» сумела сравнять счёт в серии до трёх побед — 1-1. Третий матч серии состоится 27 апреля в Мюнхене.



Напомним, в других четвертьфиналах встречаются следующие пары: «Олимпия Милан» — «Анадолу Эфес» (0-1), «Олимпиакос» — «Монако» (1-0) и «Реал» — «Маккаби» (1-0).