«Бавария» сравняла счёт в серии 1/4 финала Евролиги с «Барселоной»
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Завершился второй матч серии 1/4 финала Евролиги, в котором встречались испанская «Барселона» и немецкая «Бавария». Игра проходила на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой гостей со счётом 90:75 (23:18, 25:17, 19:21, 23:19)…
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дешон Томас, набравший 25 очков. В составе хозяев паркета по 16 очков на свой счёт записали Никола Миротич и Николас Лапровиттола.
Таким образом, «Бавария» сумела сравнять счёт в серии до трёх побед — 1-1. Третий матч серии состоится 27 апреля в Мюнхене.
Напомним, в других четвертьфиналах встречаются следующие пары: «Олимпия Милан» — «Анадолу Эфес» (0-1), «Олимпиакос» — «Монако» (1-0) и «Реал» — «Маккаби» (1-0).
Евролига. 1/4 финала. 2-й матч
21 апреля 2022, четверг. 21:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
75 : 90
Бавария
Мюнхен, Германия
Барселона: Абринес, Дэвис, Йокубайтис, Калатес, Курич, Лапровиттола, Мартинес, Миротич, Хэйс, Шанлы, Шмитс, Экзам
Бавария: Джедович, Джордж, Лучич, Обст, Рабит, Радошевич, Томас, Уэйлер-Бэбб, Хантер, Ципсер, Шишко, Ярамаз
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