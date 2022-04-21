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«Олимпия Милан» сравняла счёт в серии 1/4 финала Евролиги с «Анадолу Эфес»

«Олимпия Милан» сравняла счёт в серии 1/4 финала Евролиги с «Анадолу Эфес»
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Завершился второй матч серии 1/4 финала Евролиги, в котором встречались итальянская «Олимпия Милан» и турецкий «Анадолу Эфес». Игра проходила на стадионе «Медиоланум Форум» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 73:66 (19:17, 14:16, 20:19, 20:14).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Шейвон Шилдс, набравший 21 очко. В составе гостей паркета 19 очков на свой счёт записал Шейн Ларкин.

Таким образом, «Олимпия Милан» сумела сравнять счёт в серии до трёх побед — 1-1. Третий матч серии состоится 26 апреля в Стамбуле.

Напомним, в других четвертьфиналах встречаются следующие пары: «Барселона» — «Бавария» (1-1), «Олимпиакос» — «Монако» (1-0) и «Реал» — «Маккаби» (1-0).

Евролига. 1/4 финала. 2-й матч
21 апреля 2022, четверг. 21:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
73 : 66
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Олимпия Милан: Альвити, Бентил, Билига, Грант, Дилэйни, Дэниелс, Риччи, Родригес, Тарчевски, Хайнс, Холл, Шилдс
Анадолу Эфес: Андерсон, Брайант, Бьёбуа, Данстон, Ларкин, Мицич, Морман, Петрушев, Пляйсс, Симон, Синглтон, Тунджер
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