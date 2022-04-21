«Олимпия Милан» сравняла счёт в серии 1/4 финала Евролиги с «Анадолу Эфес»

Завершился второй матч серии 1/4 финала Евролиги, в котором встречались итальянская «Олимпия Милан» и турецкий «Анадолу Эфес». Игра проходила на стадионе «Медиоланум Форум» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 73:66 (19:17, 14:16, 20:19, 20:14).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Шейвон Шилдс, набравший 21 очко. В составе гостей паркета 19 очков на свой счёт записал Шейн Ларкин.



Таким образом, «Олимпия Милан» сумела сравнять счёт в серии до трёх побед — 1-1. Третий матч серии состоится 26 апреля в Стамбуле.



Напомним, в других четвертьфиналах встречаются следующие пары: «Барселона» — «Бавария» (1-1), «Олимпиакос» — «Монако» (1-0) и «Реал» — «Маккаби» (1-0).