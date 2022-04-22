Атакующему защитнику «Вашингтон Уизардс» Брэдли Билу сняли гипс и вынули штифты из левого запястья, сообщил в своих социальных сетях журналист The Athletic Джош Роббинс. Игрок получил разрешение от врачей начать процесс восстановления.



Напомним, Бил перенёс операцию по восстановлению после разрыва сухожилия левой кисти.



«Уизардс» рассматривали альтернативные варианты лечения, но Бил решил, что операция — лучший вариант действий при травме подобного характера.



В нынешнем сезоне Бил набирал в среднем 23,2 очка, 4,7 подбора и 6,6 передачи при 30% точности из-за дуги. «Вашингтон» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с балансом 24-29. Летом Бил может воспользоваться опцией игрока и получить статус неограниченно свободного агента.