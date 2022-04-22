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«Даллас» без Дончича обыграл на выезде «Юту» и вышел вперёд в серии

«Даллас» без Дончича обыграл на выезде «Юту» и вышел вперёд в серии
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В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся третий матч серии 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Юта Джаз» принимала «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 126:118, благодаря чему игроки «Маверикс» вышли вперёд в серии – 2-1.

Наиболее результативным игроком матча стал защитник «Юты» Донован Митчелл, набравший 32 очка и совершивший 2 подбора и 6 передач. В составе «Далласа» лучшая результативность у защитника Джейлена Брансона – 31 очко, 1 подбор и 5 передач.

Отметим, что матч пропускал один из ключевых игроков «Маверикс» словенский разыгрывающий Лука Дончич.

Четвёртый матч между командами пройдёт также в Солт-Лейк-Сити в субботу, 23 апреля. Начало – 23:30 мск.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
22 апреля 2022, пятница. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
118 : 126
Даллас Маверикс
Даллас
Юта Джаз: Митчелл - 32, Богданович - 24, Конли - 21, Гобер - 15, Кларксон - 14, Пэскелл - 6, О'Нил - 2, Уайтсайд - 2, Хаус - 2, Азубуике, Александер-Уолкер, Батлер, Гэй, Форрест, Эрнангомес
Даллас Маверикс: Брансон - 31, Динвидди - 20, Клебер - 17, Дав. Бертанс - 15, Финни-Смит - 14, Баллок - 12, Грин - 12, Бёрк - 3, Браун - 2, Дончич, Крисс, Марьянович, Нтиликина, Пауэлл, Хардуэй-младший
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