«Даллас» без Дончича обыграл на выезде «Юту» и вышел вперёд в серии

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся третий матч серии 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Юта Джаз» принимала «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 126:118, благодаря чему игроки «Маверикс» вышли вперёд в серии – 2-1.

Наиболее результативным игроком матча стал защитник «Юты» Донован Митчелл, набравший 32 очка и совершивший 2 подбора и 6 передач. В составе «Далласа» лучшая результативность у защитника Джейлена Брансона – 31 очко, 1 подбор и 5 передач.

Отметим, что матч пропускал один из ключевых игроков «Маверикс» словенский разыгрывающий Лука Дончич.

Четвёртый матч между командами пройдёт также в Солт-Лейк-Сити в субботу, 23 апреля. Начало – 23:30 мск.