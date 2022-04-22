Снуп Догг: Уэстбрук — убийца. Он никогда не должен сидеть на скамейке запасных

Известный рэпер и давний поклонник «Лос-Анджелес Лейкерс» Снуп Догг высказался о критике, с которой в нынешнем сезоне НБА сталкивался разыгрывающий калифорнийской команды Расселл Уэстбрук, связав неудачи игрока с бывшим наставником «озёрников» Фрэнком Вогелем.



«Уэстбрук — убийца. Он выпутается из всего этого. Тренер никак не мог найти с ним общий язык и часто сажал его на скамейку. Непросто, когда классный игрок слышит от тренера: «Присядь-ка». А когда он наконец появляется на площадке, то чувствует себя неуверенно, ведь игровой ритм уже потерян.



В баскетболе особенно важно, чтобы тренер и игрок были на одной волне. Расселл никогда не должен сидеть на скамейке запасных», — сказал Снуп Догг в Full Send Podcast.