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Снуп Догг: Уэстбрук — убийца. Он никогда не должен сидеть на скамейке запасных

Снуп Догг: Уэстбрук — убийца. Он никогда не должен сидеть на скамейке запасных
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Известный рэпер и давний поклонник «Лос-Анджелес Лейкерс» Снуп Догг высказался о критике, с которой в нынешнем сезоне НБА сталкивался разыгрывающий калифорнийской команды Расселл Уэстбрук, связав неудачи игрока с бывшим наставником «озёрников» Фрэнком Вогелем.

«Уэстбрук — убийца. Он выпутается из всего этого. Тренер никак не мог найти с ним общий язык и часто сажал его на скамейку. Непросто, когда классный игрок слышит от тренера: «Присядь-ка». А когда он наконец появляется на площадке, то чувствует себя неуверенно, ведь игровой ритм уже потерян.

В баскетболе особенно важно, чтобы тренер и игрок были на одной волне. Расселл никогда не должен сидеть на скамейке запасных», — сказал Снуп Догг в Full Send Podcast.

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