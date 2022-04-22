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«Возможно, самый недооценённый игрок этого поколения!» Перкинс — о защитнике «Чикаго»

«Возможно, самый недооценённый игрок этого поколения!» Перкинс — о защитнике «Чикаго»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Кендрик Перкинс поделился мнением о защитнике «Чикаго Буллз» Демаре Дерозане в свете его высокой результативности во втором матче плей-офф НБА с клубом «Милуоки Бакс» (114:110).

«Дерозан, возможно, самый недооценённый игрок этого поколения! Он оказал хорошую помощь «Буллз» после своей ужасной игры в первом матче», — написал Перкинс в своём «твиттере».

Во втором матче плей-офф НБА с «Милуоки» Дерозан набрал 41 очко, став самым результативным игроком в составе обеих команд. Демар также совершил 7 подборов и отдал 4 результативные передачи.

Третий матч в серии команды проведут 23 апреля. Начало встречи — в 3:30 по московскому времени.

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