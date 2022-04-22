Иван Лазарев объяснил, почему он решил вернуться в профессиональный баскетбол

Центровой УНИКСа Иван Лазарев объяснил решение вернуться в профессиональный баскетбол.
«В жизни бывают разные обстоятельства, которые можно назвать кризисами. За эти полтора года без профессионального баскетбола у меня был кризис в плане понимания, кто я, чем хочу заниматься, почему так вышло. Ещё в тот год был коронавирус, у матери были проблемы со здоровьем, я ей помогал. Это затянулось до осени. У меня были предложения от клубов Единой лиги ВТБ, но осенью все команды уехали играть сезон, а я не мог никуда выехать.
В тот момент я подумал: «Что я буду делать через пять лет, когда завершу карьеру баскетболиста? Что я ещё умею?». Вместо ответа была тишина. Тогда я захотел узнать, что я могу и за какое время сумею научиться. Были варианты с медиа: я был соведущим Никиты Загдая в тележурнале «Вид Сверху», комментировал матчи Единой лиги ВТБ.
Тогда я убедился, что за полтора года без баскетбола я не умер. В этот же момент пришло осознание, что мне 31 год. Потом я точно найду работу, а года мне никто не вернёт. После этого пошёл к руководству Virtus.pro и сказал, что хочу ещё поиграть в баскетбол», — приводит слова Лазарева «Бизнес Online».
После ухода из баскетбола Лазарев успел поработать комментатором и спортивным директором в киберспортивном клубе Virtus.pro.
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