«Локомотив-Кубань» обыграл «Парму» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

Завершился первый матч серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ, в котором встречались краснодарский «Локомотив-Кубань» и пермская «Парма». Игра проходила на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой хозяев паркета со счётом 76:70 (24:21, 21:21, 21:17, 10:11).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джонатан Мотли, набравший 18 очков. В составе гостей паркета 23 очка на свой счёт записал Артём Забелин.
Таким образом, «Локомотив-Кубань» повёл в серии со счётом 1-0. Второй матч серии пройдёт в Краснодаре 24 апреля.
Напомним, в других четвертьфиналах встречаются следующие пары: ЦСКА — «Нижний Новгород», «Зенит» — «Енисей» и УНИКС — «Автодор».
«Локомотив-Кубань» по итогам регулярного чемпионата занял четвёртое место, «Парма» — пятое.
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