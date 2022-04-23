«Не только неопытность Ясикявичюса». Гомельский объяснил проблемы «Барселоны» в Евролиге

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос относительно причин сложностей «Барселоны» в серии 1/4 финала Евролиги с «Баварией». Каталонцы одержали победу в первом матче (77:67), но проиграли во втором (75:90). Обе встречи проходили в Барселоне.
«Мне кажется, что у тренерского штаба «Барселоны» есть проблемы с выведением игроков команды на пик формы в самые важные периоды сезона. Тут не только и не столько неопытность Ясикявичюса, сколько вероятная ошибка в планировании работы тренеров по ОФП.
Я хочу обратить ваше внимание, что «Барселона» в конце апреля испытывает сложности не только в Евролиге, но и в играх чемпионата Испании. Заметно, что просели лидеры — Миротич, Дэвис, Калатес. Понимаю, что нагрузки, выпадающие на лидеров, запредельно велики. Но у каждого из этих игроков уже были спады формы по ходу сезона. Означает ли это, что медики и тренеры не контролируют процесс индивидуальных занятий по ОФП и СФП, — не могу сказать», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
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