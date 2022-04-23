Инсайдер рассказал о планах «Лейкерс» на Расселла Уэстбрука в это межсезонье

Инсайдер The Athletic Йован Буха ответил на вопрос о будущем разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука.



«Вопрос на миллион долларов: избавится ли «Лос-Анджелес» от Расселла Уэстбрука в это межсезонье? Ответ на миллион долларов — да», — приводит слова Йована Lakers Daily.

Уэстбрук в нынешнем сезоне принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, набирая в среднем 18,5 очка, совершая 7,4 подбора и отдавая 7,1 результативной передачи. «Лос-Анджелес», напомним, лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (110:121). Вскоре команда объявила о расставании с главным тренером Фрэнком Вогелем.