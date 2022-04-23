УНИКС разгромил «Автодор» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

Завершился первый матч серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ, в котором встречались казанский УНИКС и саратовский «Автодор». Игра проходила на стадионе «Баскет-Холл» в Казани и завершилась победой хозяев паркета со счётом 106:76 (23:18, 33:22, 25:21, 25:15) в пользу казанцев.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал О Джей Мэйо, набравший 16 очков. В составе гостей паркета дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов на свой счёт записал Никита Михайловский.
Таким образом, УНИКС повёл в серии со счётом 1-0. Второй матч серии пройдёт в Казани 25 апреля.
Напомним, в других четвертьфиналах встречаются следующие пары: ЦСКА — «Нижний Новгород» (1-0), «Зенит» — «Енисей» (1-0) и «Локомотив-Кубань» — «Парма» (1-0).
УНИКС по итогам регулярного чемпионата занял третье место, «Автодор» — шестое.
- 23 апреля 2022
-
19:37
-
18:48
-
17:42
-
16:25
-
15:44
-
15:00
-
13:51
-
12:51
-
11:37
-
10:55
-
10:09
-
09:35
-
07:51
-
05:59
-
05:26
-
02:52
- 22 апреля 2022
-
23:45
-
23:36
-
22:00
-
21:17
-
20:50
-
19:54
-
18:59
-
17:57
-
17:00
-
16:00
-
14:35
-
13:14
-
12:20
-
11:25
-
10:30
-
09:26
-
08:28
-
07:51
-
06:56