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УНИКС разгромил «Автодор» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

УНИКС разгромил «Автодор» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ
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Завершился первый матч серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ, в котором встречались казанский УНИКС и саратовский «Автодор». Игра проходила на стадионе «Баскет-Холл» в Казани и завершилась победой хозяев паркета со счётом 106:76 (23:18, 33:22, 25:21, 25:15) в пользу казанцев.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал О Джей Мэйо, набравший 16 очков. В составе гостей паркета дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов на свой счёт записал Никита Михайловский.

Таким образом, УНИКС повёл в серии со счётом 1-0. Второй матч серии пройдёт в Казани 25 апреля.

Напомним, в других четвертьфиналах встречаются следующие пары: ЦСКА — «Нижний Новгород» (1-0), «Зенит» — «Енисей» (1-0) и «Локомотив-Кубань» — «Парма» (1-0).

УНИКС по итогам регулярного чемпионата занял третье место, «Автодор» — шестое.

Единая лига ВТБ. 1/4 финала
23 апреля 2022, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
106 : 76
Автодор
Саратов, Россия
УНИКС: Браун, Воронцевич, Джекири, Джонсон, Зайцев, Клименко, Комолов, Лазарев, Мэйо, Списсу , Узинский, Шакич
Автодор: Иванов, Карванен, Квитковских, Минченко, Михайловский, Петенев, Печкин, Пранаускис, Рейш, Сергеев, Фёдоров
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