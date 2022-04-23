УНИКС разгромил «Автодор» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

Завершился первый матч серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ, в котором встречались казанский УНИКС и саратовский «Автодор». Игра проходила на стадионе «Баскет-Холл» в Казани и завершилась победой хозяев паркета со счётом 106:76 (23:18, 33:22, 25:21, 25:15) в пользу казанцев.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал О Джей Мэйо, набравший 16 очков. В составе гостей паркета дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов на свой счёт записал Никита Михайловский.



Таким образом, УНИКС повёл в серии со счётом 1-0. Второй матч серии пройдёт в Казани 25 апреля.



Напомним, в других четвертьфиналах встречаются следующие пары: ЦСКА — «Нижний Новгород» (1-0), «Зенит» — «Енисей» (1-0) и «Локомотив-Кубань» — «Парма» (1-0).



УНИКС по итогам регулярного чемпионата занял третье место, «Автодор» — шестое.