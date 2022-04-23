Скотти Барнс был признан лучшим новичком НБА в сезоне-2021/2022

Форвард «Торонто Рэпторс» Скотти Барнс был признан лучшим новичком НБА в нынешнем сезоне, сообщает пресс-служба лиги.



По итогам финального раунда голосования он опередил Эвана Мобли из «Кливленд Кавальерс» и Кейда Каннингема из «Детройт Пистонс». По итогам заключительного раунда Барнс набрал 378 очков, опередив Мобли всего на 15 баллов.



Напомним, Барнс был выбран «Рэпторс» под четвёртым пиком на драфте-2021. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Барнс набирал в среднем 15,3 очка, совершал 7,5 подбора и отдавал 3,5 результативной передачи за игру.



Официальная церемония вручения наград состоится в июне 2022 года после завершения финальной серии сезона НБА.