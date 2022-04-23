Перасович прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Автодором»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Автодором».
«В первую очередь поздравляю команду. Важно, что мы стартовали в плей-офф с победы. В начале встречи играли хорошо, но в некоторые моменты наша защита была не такой, как мы хотели. Парни действовали с желанием, но двухнедельное отсутствие практики официальных матчей сказалось на игровом ритме. Поэтому сейчас нам нужно время, ведь у нас в составе много новобранцев. Даже Лоренцо Браун – новый баскетболист для УНИКСа, ведь он не знает новичков, ему требуется понять, как они мыслят на площадке, как принимают решения. Так что вполне естественно, что мы испытали проблемы в первом матче с фактически четырьмя новыми баскетболистами. Но думаю, что со временем мы сыграемся и станем лучше», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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