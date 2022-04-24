«Юта» сравняла счёт в серии с «Далласом», одержав победу с минимальной разницей в 4-й игре
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В Солт-Лейк-Сити (США) на «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся четвёртый матч ¼ финала серии плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Юта Джаз» принимала «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой хозяев с минимальной разницей в одно очко – 100:99, благодаря чему они сравняли счёт в серии – 2-2.
Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 10 подборов и 4 передач. Наиболее значимый вклад в победу «Юты» внёс защитник Джордан Кларксон – 25 очков и 4 подбора, также дабл-дабл на счету французского центрового Руди Гобера – 17 очков, 15 подборов и 1 передача.
Пятая игра серии пройдёт в ночь на вторник, 26 апреля, в Далласе. Начало встречи – 4:30 мск.
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
23 апреля 2022, суббота. 23:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
100 : 99
Даллас Маверикс
Даллас
Юта Джаз: Кларксон - 25, Митчелл - 23, Гобер - 17, Богданович - 12, О'Нил - 7, Конли - 6, Эрнангомес - 6, Уайтсайд - 2, Хаус - 2, Азубуике, Александер-Уолкер, Батлер, Гэй, Пэскелл, Форрест
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Брансон - 23, Баллок - 11, Пауэлл - 11, Финни-Смит - 11, Динвидди - 5, Грин - 4, Клебер - 3, Дав. Бертанс - 1, Браун, Бёрк, Крисс, Марьянович, Нтиликина, Хардуэй-младший
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