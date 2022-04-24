«Юта» сравняла счёт в серии с «Далласом», одержав победу с минимальной разницей в 4-й игре

В Солт-Лейк-Сити (США) на «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся четвёртый матч ¼ финала серии плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Юта Джаз» принимала «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой хозяев с минимальной разницей в одно очко – 100:99, благодаря чему они сравняли счёт в серии – 2-2.

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 10 подборов и 4 передач. Наиболее значимый вклад в победу «Юты» внёс защитник Джордан Кларксон – 25 очков и 4 подбора, также дабл-дабл на счету французского центрового Руди Гобера – 17 очков, 15 подборов и 1 передача.

Пятая игра серии пройдёт в ночь на вторник, 26 апреля, в Далласе. Начало встречи – 4:30 мск.