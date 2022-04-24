Дюрант объяснил, как изменил стиль своей игры в ходе 3-го матча серии плей-офф с «Селтикс»

Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался после поражения в третьем матче 1/4 финала плей-офф НБА Восточной конференции с клубом «Бостон Селтикс» — 100:103, после чего «Селтикс» повели в серии – 3-0.



«Честно говоря, я просто слишком много думал об этой серии. В частности, о том, как я подхожу к игре. Но впереди ещё один матч, ещё одна возможность, и я с нетерпением жду этого.



Мне кажется, что в первых двух встречах серии я старался быть слишком агрессивным. В то же время многие мои партнёры по команде часто оставались открыты и к тому же у них шёл бросок. Поэтому в этом матче я решил, что буду играть на них», – приводит слова Дюранта ESPN US.



Четвёртый матч серии пройдёт в Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» во вторник, 26 апреля. Начало встречи – в 2:00 мск.