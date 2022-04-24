«Мне не хочется этих грязных игр». Сиакам остался недоволен действиями Эмбиида в Торонто

Тяжёлый форвард «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам считает, что центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид показывал слишком грязную игру в четвёртой встрече серии между командами, которая состоялась вчера, 23 апреля, и завершилась в пользу канадской команды со счётом 110:102.

«Я боец и люблю соревноваться. Это плей-офф, самый высокий уровень. Я не против разговоров, но мне не хочется этих грязных игр вроде той, что показывал Эмбиид. Мне это не нравится. Баскетбол должен оставаться баскетболом. В конце концов, это всё напускная жёсткость», — приводит слова Сиакама Fadeaway World.

Напомним, сейчас счёт в серии 3-1 в пользу «Филадельфии». Следующая игра состоится 26 апреля в 3:00 по московскому времени.