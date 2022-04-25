«Майами» увеличил преимущество в серии с «Атлантой»

Завершился четвёртый матч четвертьфинала Восточной конференции серии плей-офф НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Атланту Хоукс». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 110:86.
Лучшим игроком у победителей стал Джимми Батлер, у которого дабл-дабл (36 очков и 10 подборов). А у хозяев выделился Деандре Хантер (24 очка).
Таким образом, «Майами» одержал третью победу в серии с «Атлантой». Теперь счёт 3-1 в пользу «Майами».
Пятый матч серии состоится 27 апреля в Майами на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр». Начало матча запланировано на 2:00 мск.
Напомним, в регулярном чемпионате «Майами» занял первое место на Востоке, а «Атланта» — восьмое. Действующим победителем турнира является «Милуоки», который в финальной серии прошлого сезона обыграл «Финикс Санз».
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