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«Майами» увеличил преимущество в серии с «Атлантой»

«Майами» увеличил преимущество в серии с «Атлантой»
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Завершился четвёртый матч четвертьфинала Восточной конференции серии плей-офф НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Атланту Хоукс». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 110:86.

Лучшим игроком у победителей стал Джимми Батлер, у которого дабл-дабл (36 очков и 10 подборов). А у хозяев выделился Деандре Хантер (24 очка).

Таким образом, «Майами» одержал третью победу в серии с «Атлантой». Теперь счёт 3-1 в пользу «Майами».
Пятый матч серии состоится 27 апреля в Майами на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр». Начало матча запланировано на 2:00 мск.

Напомним, в регулярном чемпионате «Майами» занял первое место на Востоке, а «Атланта» — восьмое. Действующим победителем турнира является «Милуоки», который в финальной серии прошлого сезона обыграл «Финикс Санз».

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
25 апреля 2022, понедельник. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
86 : 110
Майами Хит
Майами
Атланта Хоукс: Хантер - 24, Нокс - 12, Коллинс - 11, Галлинари - 9, Янг - 9, Райт - 7, Богданович - 4, Оконгву - 4, Хаертер - 4, Капела - 2, Джонсон, Дьенг, Л. Уильямс, Луваву-Кабарро, Мэйс
Майами Хит: Батлер - 36, Адебайо - 14, Такер - 14, Страс - 12, Винсент - 11, Оладипо - 6, Дедмон - 3, Мартин - 3, Робинсон - 3, Хайсмит - 3, Хироу - 3, Юртсевен - 2, Лоури, Моррис, Хаслем
Комментарии
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