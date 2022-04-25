Баркли: в «Голден Стэйт» Дюрант был пассажиром автобуса, а не водителем

Легенда НБА, а ныне эксперт TNT, американец Чарльз Баркли считает, что форвард Кевин Дюрант, выступая за «Голден Стэйт Уорриорз», не являлся первой звездой команды, а значит не может входить в список величайших игроков лиги.

«Чтобы быть на моей горе Рашмор, нужно быть водителем автобуса, нужно быть ключевым парнем в своей команде. Леброн Джеймс там из-за этого. Билл Рассел там из-за этого. Пока Кевин Дюрант не выиграет титул в Бруклине, он не может входить в список величайших. В Голден Стэйт он был пассажиром. Он выиграл два трофея. Да, ему дали MVP, но он не был лучшим игроком в той команде. Игудале тоже давали MVP, хотя мы знаем, что он не лучший», — приводит слова Баркли The Sports Rush.