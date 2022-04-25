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УНИКС разгромил «Автодор» во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

УНИКС разгромил «Автодор» во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ
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В Казани состоялся второй матч 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. УНИКС принимал «Автодор», встреча завершилась уверенной победой хозяев — 97:59 (25:17, 23:11, 27:17, 22:14).

Уже в первой четверти хозяева создали хороший задел, оторвавшись на 12 очков. К большому перерыву гандикап казанцев достиг 24 очков. В дальнейшем хозяева лишь увеличивали отрыв в счёте.

В составе УНИКСа по 15 очков набрали Марио Хезонья и Андрей Воронцевич. У «Автодора» самым результативным игроком матча был Антон Квитковских. Он набрал 19 баллов.

Благодаря этой победе УНИКС ведёт в серии 2-0.

В остальных четвертьфинальных парах встречаются ЦСКА и «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань» и «Парма», а также «Зенит» и «Енисей».

Единая лига ВТБ. 1/4 финала
25 апреля 2022, понедельник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
97 : 59
Автодор
Саратов, Россия
УНИКС: Браун, Воронцевич, Джонсон, Жбанов, Зайцев, Клименко, Комолов, Лазарев, Мосли, Списсу , Хезонья, Шакич
Автодор: Иванов, Карванен, Квитковских, Минченко, Михайловский, Петенев, Печкин, Пранаускис, Рейш, Сергеев, Фёдоров
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