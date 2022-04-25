УНИКС разгромил «Автодор» во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

В Казани состоялся второй матч 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. УНИКС принимал «Автодор», встреча завершилась уверенной победой хозяев — 97:59 (25:17, 23:11, 27:17, 22:14).



Уже в первой четверти хозяева создали хороший задел, оторвавшись на 12 очков. К большому перерыву гандикап казанцев достиг 24 очков. В дальнейшем хозяева лишь увеличивали отрыв в счёте.



В составе УНИКСа по 15 очков набрали Марио Хезонья и Андрей Воронцевич. У «Автодора» самым результативным игроком матча был Антон Квитковских. Он набрал 19 баллов.



Благодаря этой победе УНИКС ведёт в серии 2-0.

В остальных четвертьфинальных парах встречаются ЦСКА и «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань» и «Парма», а также «Зенит» и «Енисей».