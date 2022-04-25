Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» обыграл «Енисей» во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

«Зенит» обыграл «Енисей» во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ
Комментарии

В Санкт-Петербурге на стадионе «СИБУР Арена» завершился второй матч 1/4 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ. «Зенит» принимал «Енисей».

Встреча команд закончилась победой хозяев паркета со счётом 83:75. После первой четверти гости вели в счёте с преимуществом в четыре очка. Но уже к большому перерыву «Зенит» вышел вперёд. В третьей четверти гостям удалось восстановить равновесие в счёте, но заключительная десятиминутка прошла с преимуществом «Зенита».

Самым результативным игроком матча стал Алекс Пойтресс, он набрал 23 очка. В активе Джордана Мики — 21 балл за результативность. У «Енисея» 19 очков в свой актив записал Джеймс Томпсон.

«Зенит» ведёт в серии 2-0.

В остальных четвертьфинальных парах встречаются ЦСКА и «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань» и «Парма», а также УНИКС и «Автодор».

Единая лига ВТБ. 1/4 финала
25 апреля 2022, понедельник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
83 : 75
Енисей
Красноярск, Россия
Зенит: Пойтресс - 23, Мики - 21, Бэрон - 14, Карасёв - 9, Картер - 6, Д. Кулагин - 3, Захаров - 3, Зубков - 2, Фридзон - 2, Вольхин, Моня, Пушков
Енисей: Томпсон - 19, Трушкин - 15, Мотовилов - 14, Герасимов - 8, Гудумак - 5, Балашов - 4, Викторов - 4, Сонько - 3, Якушин - 3, Винник
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022