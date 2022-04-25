«Зенит» обыграл «Енисей» во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

В Санкт-Петербурге на стадионе «СИБУР Арена» завершился второй матч 1/4 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ. «Зенит» принимал «Енисей».



Встреча команд закончилась победой хозяев паркета со счётом 83:75. После первой четверти гости вели в счёте с преимуществом в четыре очка. Но уже к большому перерыву «Зенит» вышел вперёд. В третьей четверти гостям удалось восстановить равновесие в счёте, но заключительная десятиминутка прошла с преимуществом «Зенита».



Самым результативным игроком матча стал Алекс Пойтресс, он набрал 23 очка. В активе Джордана Мики — 21 балл за результативность. У «Енисея» 19 очков в свой актив записал Джеймс Томпсон.



«Зенит» ведёт в серии 2-0.



В остальных четвертьфинальных парах встречаются ЦСКА и «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань» и «Парма», а также УНИКС и «Автодор».