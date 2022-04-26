Паскуаль рассказал о сложностях, которые возникли у «Зенита» в матче с «Енисеем»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своей команды во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Енисеем». Встреча закончилась со счётом 83:75. «Зенит» ведёт в серии 2-0.
«Поздравляю болельщиков с этой победой. Такие матчи им очень нравятся. Мы знали, что сегодня против нас выйдет другая команда, как и обещал тренер «Енисея», и так оно и произошло. У нас далеко не всё сегодня получалось, но нам противостояла заряженная на борьбу команда.
Тот случай, когда давление домашней арены заставляло нас играть с оглядкой на счёт. Сегодня мы были далеки от идеала в проценте трёхочковых, но всё же смогли довести матч до победы. Со счётом 2-0 готовимся к матчу в Красноярске», — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита».
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