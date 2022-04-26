Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Паскуаль рассказал о сложностях, которые возникли у «Зенита» в матче с «Енисеем»

Паскуаль рассказал о сложностях, которые возникли у «Зенита» в матче с «Енисеем»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своей команды во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Енисеем». Встреча закончилась со счётом 83:75. «Зенит» ведёт в серии 2-0.

«Поздравляю болельщиков с этой победой. Такие матчи им очень нравятся. Мы знали, что сегодня против нас выйдет другая команда, как и обещал тренер «Енисея», и так оно и произошло. У нас далеко не всё сегодня получалось, но нам противостояла заряженная на борьбу команда.

Тот случай, когда давление домашней арены заставляло нас играть с оглядкой на счёт. Сегодня мы были далеки от идеала в проценте трёхочковых, но всё же смогли довести матч до победы. Со счётом 2-0 готовимся к матчу в Красноярске», — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита».

Новость по теме
«Зенит» обыграл «Енисей» во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022