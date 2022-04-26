Кайри Ирвинг принял решение по поводу своего будущего в «Бруклине»

Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг после поражения «Бостон Селтикс» в серии 1/4 финала Восточной конференции рассказал о том, что он не собирается покидать команду.

«Не планирую никуда уходить из «Бруклина», — сказал Ирвинг на пресс-конференции после игры.

Напомним, сегодня ночью команды провели четвёртый матч серии. Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-Центр» и завершилась победой гостей со счётом 116:112. Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу «кельтов». В следующем раунде «Бостон» сыграет с победителем пары «Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз».

Напомним, регулярный чемпионат «Бостон Селтикс» завершил третьим, а «Бруклин» — седьмым, в результате чего «Нетс» пробивались в плей-офф через плей-ин с «Кливленд Кавальерс» (115:108).