Стал известен статус Девина Букера перед пятым матчем с «Нью-Орлеаном»
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Защитник «Финикс Санз» Девин Букер не сможет принять участия в пятом матче серии с «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает ESPN.
Матч между командами пройдёт в Финиксе в ночь на среду, 27 апреля. Начало – в 5:00 мск.
Напомним, Букер не смог доиграть второй матч 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции с «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 125:114. Счёт в серии теперь ничейный – 1-1.
Букер покинул площадку за 4 минуты 35 секунд до конца третьей четверти и не смог вернуться в игру.
Примечательно, что он всё равно стал самым результативным игроком в составе своей команды, набрав 31 очко. Следующий матч между командами пройдёт в Нью-Орлеане в ночь на субботу, 30 апреля. Начало – в 4:30 мск.
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