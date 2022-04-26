Стал известен статус Девина Букера перед пятым матчем с «Нью-Орлеаном»

Защитник «Финикс Санз» Девин Букер не сможет принять участия в пятом матче серии с «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает ESPN.

Матч между командами пройдёт в Финиксе в ночь на среду, 27 апреля. Начало – в 5:00 мск.

Напомним, Букер не смог доиграть второй матч 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции с «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 125:114. Счёт в серии теперь ничейный – 1-1.



Букер покинул площадку за 4 минуты 35 секунд до конца третьей четверти и не смог вернуться в игру.



Примечательно, что он всё равно стал самым результативным игроком в составе своей команды, набрав 31 очко. Следующий матч между командами пройдёт в Нью-Орлеане в ночь на субботу, 30 апреля. Начало – в 4:30 мск.