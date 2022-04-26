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Дончич пообещал О'Нилу научить его плохим словам на словенском языке

Дончич пообещал О'Нилу научить его плохим словам на словенском языке
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич пообщался с легендарным Шакилом О'Нилом после победы в пятом матче серии с «Ютой Джаз» (102:77).

«Научи меня, как сказать «отличная работа» на вашем языке, пожалуйста», — спросил О'Нил.

«Зело добро», — ответил Дончич.

Шак: «Зело Добро, брат. Зело Добро».

Лука: «Позже я научу тебя плохим словам».

Дончич в этой игре сделал дабл-дабл из 33 очков и 13 подборов. Наиболее результативным в составе «Юты» стал француз Руди Гобер, сделавший дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов. Таким образом, «Даллас» повёл в серии 3-2.

Следующий матч между командами пройдёт в Солт-Лейк-Сити в ночь на четверг, 28 апреля. Начало – в 23:00 мск.

Напомним, регулярный чемпионат «Даллас» завершил четвёртым, а «Юта» заняла пятое место в турнирной таблице.

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