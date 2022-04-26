Дончич пообещал О'Нилу научить его плохим словам на словенском языке

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич пообщался с легендарным Шакилом О'Нилом после победы в пятом матче серии с «Ютой Джаз» (102:77).
«Научи меня, как сказать «отличная работа» на вашем языке, пожалуйста», — спросил О'Нил.
«Зело добро», — ответил Дончич.
Шак: «Зело Добро, брат. Зело Добро».
Лука: «Позже я научу тебя плохим словам».
Дончич в этой игре сделал дабл-дабл из 33 очков и 13 подборов. Наиболее результативным в составе «Юты» стал француз Руди Гобер, сделавший дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов. Таким образом, «Даллас» повёл в серии 3-2.
Следующий матч между командами пройдёт в Солт-Лейк-Сити в ночь на четверг, 28 апреля. Начало – в 23:00 мск.
Напомним, регулярный чемпионат «Даллас» завершил четвёртым, а «Юта» заняла пятое место в турнирной таблице.
- 26 апреля 2022
-
13:31
-
12:39
-
11:51
-
10:51
-
09:29
-
08:04
-
07:25
-
05:24
-
04:36
-
02:27
-
00:22
- 25 апреля 2022
-
23:02
-
22:58
-
22:04
-
21:07
-
19:27
-
18:06
-
17:25
-
16:20
-
14:54
-
14:03
-
12:56
-
11:56
-
10:52
-
09:41
-
07:44
-
07:02
-
01:51
-
00:44
- 24 апреля 2022
-
23:33
-
22:36
-
20:21
-
19:24
-
18:54
-
17:19