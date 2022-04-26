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Спортивный директор РФБ Олег Ушаков отреагировал на новость о своём отъезде из России

Спортивный директор РФБ Олег Ушаков отреагировал на новость о своём отъезде из России
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Спортивный директор Российской Федерации баскетбола (РФБ) Олег Ушаков не покидал Россию, о чём ранее сообщал портал Metaratings. Об этом информирует телеграм-канал «Перехват», ссылаясь на заявление самого Ушакова.

По сведениям источника, спортивный директор РФБ в настоящее время находится в Москве, где работает и готовится к тому, чтобы отправиться в Челябинск, где на этой неделе состоится финал чемпионата России по баскетболу 3х3.

Напомним, Ушаков родом из Одессы, где проживала его семья. С 2011 по 2013 год он работал генеральным менеджером сборной России. После его назначения национальная команда завоевала бронзу Евробаскета 2011 года, а также заняла третье место на Олимпийских играх в Лондоне.

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Источник: спортивный директор РФБ Ушаков покинул Россию
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