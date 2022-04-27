Перкинс: Бен Симмонс — милая курящая девушка, на которую никто не обращает внимания

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Кендрик Перкинс высказался по поводу разыгрывающего «Бруклин Нетс» Бена Симмонса.
«Бен Симмонс – та милая девушка, у которой нет парня. Никто не обращает на неё внимания, потому что она курит сигареты. Вот кто такой Бен Симмонс – милая курящая девушка», — приводит слова Перкинса ESPN.
Симмонс не играл в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические трудности, а также проблемы со спиной.
В феврале «Бруклин» обменял защитника Джеймса Хардена и тяжёлого форварда Пола Миллсэпа в «Филадельфию» на Симмонса и Сета Карри, а также центрового Андре Драммонда.
Напомним, 26 апреля «Бруклин» уступил «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой баскетболистов «Селтикс» со счётом 116:112. Счёт в серии стал 4-0 в пользу «Бостона». Сообщалось, что в этом матче Симмонс сможет принять участие, однако в последний момент баскетболист принял решение не играть.
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