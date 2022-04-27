Тейтум: не удивлён своей игрой в плей-офф. Чувствую себя одним из лучших

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал, что после серии 1/4 финала Восточной конференции с «Бруклин Нетс» (4-0) он ощущает себя одним из лучших игроков НБА.

«Игрок уровня Дюранта вытащил из меня лучшее, я смог показать себя. Знал, что в этой серии моя игра должна быть на высочайшем уровне. Но в то же время я не был удивлён тем, как я играл. Действительно чувствую, что я один из лучших игроков», — приводит слова Тейтума ESPN.

В следующем раунде «Бостон» сыграет с победителем пары «Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз».



Напомним, регулярный чемпионат «Бостон Селтикс» завершил третьим, а «Бруклин» — седьмым, в результате чего «Нетс» пробивались в плей-офф через плей-ин с «Кливленд Кавальерс» (115:108).