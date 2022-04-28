Уэстбрук удалил из своего аккаунта все посты, связанные с «Лейкерс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук полностью удалил все записи в своих социальных сетях, которые связаны с его нынешней командой.
Спустя время Уэстбрук удалил из аккаунта вообще все посты, оставив лишь аватар в форме «Лейкерс».
Баскетболист не раз подвергался критике со стороны общественности во время сезона. Многие специалисты называли именно Уэстбрука одной из главных причин неудач «озёрников» в нынешнем сезоне.
Уэстбрук в нынешнем сезоне принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, набирая в среднем 18,5 очка, совершая 7,4 подбора и отдавая 7,1 результативной передачи. «Лос-Анджелес», напомним, лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (110:121). Вскоре команда объявила о расставании с главным тренером Фрэнком Вогелем.
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