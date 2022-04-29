Гомельский отреагировал на скандальную ситуацию между Боломбоем и ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу резонансной ситуации с центровым ЦСКА Джоэлом Боломбоем. Ранее он грубо ответил на требование армейцев вернуться в расположение клуба, попросив оставить его в покое.



«Может пора нашему клубу повнимательнее быть к приглашениям и ценить больше собственное достоинство? Свет клином на этих игроках не сошёлся», — спросили у Гомельского на его официальном сайте.

«Согласен. Но как оценить человеческие качества игрока? По каким критериям ориентироваться. Ведь не написано на Боломбое, что он вот такой, как оказался», — ответил Владимир.



Напомним, ранее сообщалось, что Боломбой может быть оштрафован более чем на $ 1 млн.