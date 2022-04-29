«Бавария» обыграла «Барселону» и сравняла счёт в серии 1/4 финала Евролиги

В Мюнхене состоялся четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф Евролиги. «Бавария» принимала «Барселону». Хозяева одержали победу со счётом 59:52 (18:12, 18:13, 14:9, 9:18).



В первой четверти мюнхенцы оторвались на шесть очков, а к большому перерыву увеличили преимущество до 11 баллов. Третью четверть «Барселона» и вовсе провалила, набрав лишь девять очков. Перед заключительной десятиминуткой мюнхенцы имели гандикап в 16 очков. «Барселона» в итоге немного сократила отставание в счёте, но перевести игру в овертайм гостям не удалось.



Самыми результативными игроками матча стали Алекс Абринес и Ник Уэйлер-Бэбб. Они набрали по 12 очков. Отелло Хантер принёс «Баварии» ещё девять баллов.



Мюнхенцы сравняли счёт в серии — 2-2. Теперь судьба путёвки в «Финал четырёх» решится в заключительном матче.