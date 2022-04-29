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«Бавария» обыграла «Барселону» и сравняла счёт в серии 1/4 финала Евролиги

«Бавария» обыграла «Барселону» и сравняла счёт в серии 1/4 финала Евролиги
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В Мюнхене состоялся четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф Евролиги. «Бавария» принимала «Барселону». Хозяева одержали победу со счётом 59:52 (18:12, 18:13, 14:9, 9:18).

В первой четверти мюнхенцы оторвались на шесть очков, а к большому перерыву увеличили преимущество до 11 баллов. Третью четверть «Барселона» и вовсе провалила, набрав лишь девять очков. Перед заключительной десятиминуткой мюнхенцы имели гандикап в 16 очков. «Барселона» в итоге немного сократила отставание в счёте, но перевести игру в овертайм гостям не удалось.

Самыми результативными игроками матча стали Алекс Абринес и Ник Уэйлер-Бэбб. Они набрали по 12 очков. Отелло Хантер принёс «Баварии» ещё девять баллов.

Мюнхенцы сравняли счёт в серии — 2-2. Теперь судьба путёвки в «Финал четырёх» решится в заключительном матче.

Евролига. 1/4 финала. 4-й матч
29 апреля 2022, пятница. 21:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
59 : 52
Барселона
Барселона, Испания
Бавария: Уэйлер-Бэбб - 12, Хантер - 9, Лучич - 8, Рабит - 7, Томас - 7, Ярамаз - 6, Шиллинг - 4, Джедович - 2, Обст - 2, Шишко - 2, Вучетич, Джордж, Обиси, Радошевич, Складановски, Уолден, Хиллиард, Ципсер
Барселона: Абринес - 12, Йокубайтис - 8, Миротич - 7, Курич - 5, Лапровиттола - 5, Шанлы - 5, Калатес - 3, Дэвис - 2, Хэйс - 2, Экзам - 2, Шмитс - 1, Бонилья, Вильяр, Кайседо, Мартинес, Ннаджи, Ориола, Хиггинс
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