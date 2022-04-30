«Мемфис» обыграл «Миннесоту» и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА

Завершился шестой матч плей-офф НБА, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Мемфис Гриззлиз». Встреча прошла в Миннеаполисе на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой гостей со счётом 114:106.



Самым результативным в составе победителей стал Диллон Брукс, который набрал 23 очка, 3 подбора и 2 передачи.



Самым результативным в составе «Миннесоты» стал Энтони Эдвардс, который записал в свой актив 30 очков, 5 подборов и 5 передач.



Таким образом, «Мемфис» вышел в четвертьфинал плей-офф НБА, обыграв соперников в серии со счётом 4-2.



Напомним, в рамках регулярного чемпионата НБА «Мемфис» занял второе место в Западной конференции, пропустив вперёд «Финикс Санз». «Миннесота», в свою очередь, финишировала на седьмом месте в регулярке и пробилась в раунд плей-офф через плей-ин.