«Мемфис» обыграл «Миннесоту» и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА

Завершился шестой матч плей-офф НБА, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Мемфис Гриззлиз». Встреча прошла в Миннеаполисе на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой гостей со счётом 114:106.
Самым результативным в составе победителей стал Диллон Брукс, который набрал 23 очка, 3 подбора и 2 передачи.
Самым результативным в составе «Миннесоты» стал Энтони Эдвардс, который записал в свой актив 30 очков, 5 подборов и 5 передач.
Таким образом, «Мемфис» вышел в четвертьфинал плей-офф НБА, обыграв соперников в серии со счётом 4-2.
Напомним, в рамках регулярного чемпионата НБА «Мемфис» занял второе место в Западной конференции, пропустив вперёд «Финикс Санз». «Миннесота», в свою очередь, финишировала на седьмом месте в регулярке и пробилась в раунд плей-офф через плей-ин.
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