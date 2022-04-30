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«Мемфис» обыграл «Миннесоту» и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА

«Мемфис» обыграл «Миннесоту» и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА
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Завершился шестой матч плей-офф НБА, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Мемфис Гриззлиз». Встреча прошла в Миннеаполисе на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой гостей со счётом 114:106.

Самым результативным в составе победителей стал Диллон Брукс, который набрал 23 очка, 3 подбора и 2 передачи.

Самым результативным в составе «Миннесоты» стал Энтони Эдвардс, который записал в свой актив 30 очков, 5 подборов и 5 передач.

Таким образом, «Мемфис» вышел в четвертьфинал плей-офф НБА, обыграв соперников в серии со счётом 4-2.

Напомним, в рамках регулярного чемпионата НБА «Мемфис» занял второе место в Западной конференции, пропустив вперёд «Финикс Санз». «Миннесота», в свою очередь, финишировала на седьмом месте в регулярке и пробилась в раунд плей-офф через плей-ин.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
30 апреля 2022, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
106 : 114
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 30, Макдэниелс - 24, Таунс - 18, Беверли - 10, Маклафлин - 9, Расселл - 7, Монро - 4, Бисли - 2, Вандербилт - 2, Больмаро, Лейман, Ноуэлл, Окоги, Принс, Рид
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 23, Брукс - 23, Джексон - 18, Кларк - 17, Морант - 17, Джонс - 10, Андерсон - 4, Тиллман - 2, Адамс, Альдама, Калвер, Кончар, Мелтон, Тийе, Уильямс
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